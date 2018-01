Pediatria: Nicola Romeo, "creare condizioni per rendere possibile arrivo di professionisti"

Sospiro di sollievo, per molte famiglie sammarinesi, dopo la notizia dell'ampliamento degli orari di apertura dell'ambulatorio pediatrico

L'ambulatorio per le emergenze pediatriche è ora aperto – sia al mattino che al pomeriggio – dal lunedì al giovedì. Apertura esclusivamente mattutina, invece, il venerdì e il sabato. Bella notizia per molte famiglie sammarinesi, specie in queste settimane di epidemia influenzale. Il Primario del reparto, Nicola Romeo, sottolinea anche la grande crescita professionale del personale infermieristico, che nel periodo di contrazione, del servizio, ha garantito comunque un adeguato filtro, per l'individuazione delle reali urgenze. Resta tuttavia la carenza di pediatri disponibili. Problema che riguarda anche l'Italia, dove si sta cronicizzando. Il suggerimento di Romeo, è di effettuare allora un'analisi ad hoc, e pensare a quali soluzioni, possano essere messe in campo, per offrire condizioni che rendano attrattivo l'arrivo in Repubblica di professionisti.