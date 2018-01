21 gennaio 2001: per la prima volta una donna vince la Parigi-Dakar

Jutta Kleinschmidt è una ex pilota di rally tedesca, unica donna della storia capace di vincere un Rally Dakar (2001)

Il Rally Dakar (o semplicemente La Dakar e precedentemente Parigi-Dakar), è uno dei rally di automobilismo e motociclismo più famosi al mondo, che prevedeva fino al 2007 la tappa finale nella capitale del Senegal, nell'Africa occidentale. Fino al 2001 il percorso iniziava appunto dalla capitale francese per terminare in quella del Senegal. In seguito, mentre l'arrivo si è mantenuto quasi sempre a Dakar, la sede di partenza ha subito diversi spostamenti dal 1995.



Dopo aver esordito nelle competizioni dei rally raid africani con le motociclette la pilota tedesca, nata a Colonia nel 1962, passò allo stesso tipo di competizione sulle quattro ruote, raggiungendo la notorietà quando fu la prima donna a vincere la Parigi-Dakar, nel 2001 su una Mitsubishi Pajero.