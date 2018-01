Lavoro e scuola: incontro formativo sul tema del "passaggio"

Momento formativo per il personale dell'ISS e gli insegnanti sulla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, nuovo strumento dell'OMS per misurare la salute e la disabilità della popolazione. Incontro voluto dalla segreteria alla Sanità, dall'ISS e Cds ONU, insieme ai dirigenti scolastici e ufficio del lavoro e che ha visto la partecipazione di Matilde Leonardi, Dirigente dell'Istituto Neurologico “Besta” di Milano. Obiettivo: fornire un linguaggio comune nel descrivere lo stato di salute. In particolare, affrontato il tema del passaggio tra ordini scolastici dall'infanzia all'adolescenza, all'inserimento nel mondo del lavoro, sottolineando l'importanza di fornire un sostegno ai soggetti fragili in questo passaggio, venendo incontro alle loro esigenze globali.