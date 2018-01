La Cannolo Terapia: gusto e tradizione della Pasticceria Siciliana alla Spingarda

Ricotta, arance e ciliege candite, pistacchi e mandorle di Avola, zucchero a velo, cannella. Questi alcuni degli ingredienti della serata di ieri sera alla Spingarda

La Sicilia è arrivata direttamente a San Marino con la "Cannolo Terapia". In continuità con il Sigep a Rimini, ieri al Ristorante La Spingarda una serata di dolci tentazioni con una delle specialità siciliane più amate.

Una lunga tavolata con un tradizionale buffet a base di tipicità siciliane, preparate dallo chef Marco Tullio Le Donne ad aprire la serata.

Il Maestro Pasticcere Franco Neri dopo la partecipazione alla trasmissione "Uno Mattina" ha guidato i partecipanti nella degustazione del prelibato dessert, dalla manipolazione della ricotta, alla scelta delle materie prime, arrivando al riempimento della scorza.

Indicazioni per preparare il dolce siciliano, consigli sugli ingredienti, ma soprattutto segreti: cosa non può mancare in un cannolo che si rispetti? Uno tra tutti: la cannella, spezia che enfatizza il "crock" del primo morso – queste le parole del pasticcere - con la farcitura, facendo esplodere in bocca il sapore della Sicilia; questa la terapia.

La serata è stata organizzata dall’Associazione Culturale San Marino 500 Marathon e si è conclusa con l'esibizione di tango argentino della coppia di ballerini Rossano e Stefania in “L’Abbraccio è un posto perfetto”.



Silvia Sacchi