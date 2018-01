Dagli Usa sul Titano: agenti di viaggio alla scoperta di San Marino

L'America alla scoperta di San Marino: 19 agenti di viaggio dagli Stati Uniti sono in visita sul Titano per conoscere le bellezze culturali, storiche, paesaggistiche e le bontà enogastronomiche del territorio. Gli operatori sono stati accolti nel pomeriggio e sono stati accompagnati in una visita del centro storico. Nei tre giorni di presenza passeranno a Rimini con un focus sulla storia, dall'imperatore Augusto a Fellini, per poi tornare a San Marino per conoscere le origini della civiltà contadina e assaporare i prodotti tipici della Repubblica.



mt