Incontri con i nove prossimi ambasciatori per poter attirare nuovi investitori sul Titano

La Camera di Commercio ha incontrato i 9 ambasciatori che presenteranno le lettere Credenziali alla reggenza. Nel corso degli incontri, oltre a presentare il tessuto economico di San Marino, sono emerse proposte interessanti.

Nuove opportunità e collaborazioni al centro degli incontri della Camera di Commercio con i prossimi ambasciatori.

Vengono dal Belgio, Canada, Giappone, India, Irlanda, Portogallo, Regno Hescemita di Giordania, Repubblica di Panama e Ungheria gli ambasciatori che domani presenteranno le Lettere Credenziali ai Capitani Reggenti.

Presentare il sistema economico sammarinese e cercare, attraverso il corpo diplomatico, dei canali per poter attirare degli investitori a San Marino i principali obiettivi del Direttore Massimo Ghiotti, che ha poi spiegato "rispetto alle aziende locali noi ci facciamo promotori verso gli ambasciatori di eventuali situazioni problematiche o interessi che hanno con i paesi rappresentati".

Nel corso dei colloqui è emersa la volontà degli ambasciatori di intensificare le relazioni tra la Camera di Commercio e le analoghe strutture all'estero.

"Proprio attraverso gli ambasciatori, in passato – spiega Ghiotti –, è stato possibile avere contatti diretti con gli operatori economici degli altri Stati".



Nel video le interviste all'Ambasciatore del Canada, Alexandra Bugailiskis al Direttore della Camera di Commercio di San Marino, Massimo Ghiotti e all'Ambasciatore del Belgio, Frank Carruet



Silvia Sacchi