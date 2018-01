Iss: il cane vagante in città non è pericoloso, Servizio veterinario impegnato nella sua cattura

L’UOS Sanità Veterinaria del Dipartimento Prevenzione ISS si è subito attivata, sul caso del cane meticcio avvistato in Città. Ribadisce che si tratta di "ingiustificato allarmismo". Il cane non è assolutamente pericoloso, di taglia medio piccola, "non risultano segnalazioni o indicazioni tali da far ritenere che l’animale sia in qualche modo un possibile rischio per la comunità".

Spetta all'unità veterinaria la sua cattura e invita a non utilizzare dardi narcotizzanti tramite le apparecchiature in dotazione.

"Il ricorso a trappole con esche e cibo è risultato tuttavia inefficace, probabilmente per una particolare diffidenza dell’animale nei confronti dell’uomo".

L'invito è anche a non lasciare alimenti fuori dalle abitazioni o in giardini o aree verdi e a evitare tentativi di cattura personali e autonomi con reti o lacci o corde.