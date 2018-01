San Marino: dipendenti Tim per la prima volta in sciopero

Domanii Dipendenti di TIM San Marino (Telecom Italia San Marino) saranno in sciopero delle ore 12.30 e manifesteranno di fronte alle vetrine del TIM SM STORE al Centro Uffici Tavolucci

"Uno sciopero indetto - si legge in una nota - non contro l’azienda ma contro le politiche poco trasparenti, contro la mancanza di regole e corrette applicazioni di prezzi e tariffe, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e del mantenimento dei posti di lavoro dell’intero comparto Telecomunicazioni.