Stop alle antenne? Per la Segreteria Territorio "il progetto va avanti"

Ieri la notizia di uno stop all'installazione delle antenne per la telefonia mobile sul profilo del monte

“Nessun passo indietro”. La Segreteria al Territorio e tutto l'Esecutivo sono decisi a proseguire il progetto di miglioramento della copertura del segnale telefonico. Ieri Lazzaro Rossini, in una nota, riportava le parole del Segretario Michelotti riguardo la decisione di sospendere l'installazione di alcuni pali per le antenne programmati in territorio, in particolare dei due previsti sulla linea del monte: al Kursaal e al tiro a volo di Murata. Oggi la Segreteria al territorio corregge il tiro. Il Segretario particolare Federico Bascucci, ai nostri microfoni, afferma che sono semplicemente in corso alcuni approfondimenti per cercare di ridurre di qualche metro l'impatto visivo delle antenne. Rossini, assieme ad altri cittadini, auspicava una “sospensione definitiva” per, è stato scritto, non impattare sul nostro “monumento naturale” riconosciuto dall'Unesco. Per Bascucci, nulla di tutto ciò: "Non è uno stop al progetto di copertura del territorio".



Nel video l'intervista al Segretario Particolare al Territorio, Federico Bascucci



fm