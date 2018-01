Eurovision, televoto per San Marino

Prosegue la fase eliminatoria della selezione internazionale organizzata da San Marino RTV in partnership con la londinese 1 in 360. Il prossimo step ora prevede due semifinali, in onda venerdì 9 e 16 Febbraio alle 20.00, nelle quali gli 11 finalisti canteranno un brano a testa.

"Useremo le semifinali per presentare i candidati e i pezzi", spiega il capodelegazione Alessandro Capicchioni, "ma la scelta finale del candidato che parteciperà per San Marino al prossimo Eurovision Song Contest di Lisbona avverrà durante la diretta del 3 Marzo". Il terzo ed ultimo show sarà infatti trasmesso in diretta dagli studi di JoJ TV di Bratislava (uno dei pochi in Europa a gestire la tecnologia di ripresa a 360°) il 3 Marzo alle ore 21. A sceglierlo sarà una speciale giuria presente in studio e per la prima volta nella storia di San Marino all'Eurovision sarà possibile televotare. In che modo?

"Basterà avere un account Paypal e si potrà esprimere la propria preferenza. E' ammesso un solo voto per ogni account e sarà possibile votare dal 23 Febbraio fino alla diretta del 3 Marzo" continua Capicchioni. "Non ci saranno limiti geografici al nostro televoto coerentemente con lo spirito con cui è nata questa selezione internazionale". Paypal si dimostra essere il metodo più sicuro dopo le pesante accuse di irregolarità fatte dai websurfers europei ad alcuni candidati italiani nella prima fase della selezione internazionale. Il peso del televoto dipenderà dal numero dei voti espressi nella finestra di 9 giorni concessa ai fan, come ben spiegato sul sito di RTV.

"Sono molto soddisfatto per come sta andando la preparazione all'Eurovision finora", interviene il dg di RTV Romeo, "e soprattutto mi aspetto che vinca il migliore".

Per la cronaca, dei 1050 iscritti sono rimasti in gara 11 cantanti da tre continenti. Per San Marino, si giocherà il posto in Europa Irol.



Per maggiori informazioni, clicca qui.