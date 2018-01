Messaggio in occasione della Giornata della Memoria anche dalle Segreteria di Stato agli Affari Interni ed Esteri

"Nessuno deve esimersi dal contrastare l'aberrazione del razzismo e dell’intolleranza – l'appello del Segretario di Stato agli Affari Interni Guerrino Zanotti - sia che si tratti di esaltazione di abomini del passato come la Shoa sia che ci si riferisca a proclami propagandistici di sedicenti leader politici".

Il Segretario agli Affari Interni Zanotti nella giornata di lunedì parteciperà a Roma alla Conferenza Internazionale sull’antisemitismo organizzata dall’OSCE. Nel suo intervento in seduta plenaria il Segretario con delega alla Pace porterà il contributo di San Marino, proponendosi di rafforzare la collaborazione fra Stati nella cultura della legalità e del pieno rispetto dei diritti dell’uomo, per non dimenticare la follia del razzismo.

Anche il Segretario di Stato agli Affari Esteri Nicola Renzi è impegnato nella commemorazione delle vittime dell'Olocausto e farà visita, nella giornata di domani all’antico ghetto degli ebrei nel Vicolo dei Forni. Al momento di raccoglimento interverranno anche il Vescovo Mons. Andrea Turazzi, la Responsabile del Centro Studi sull’Emigrazione Sammarinese, Patrizia Di Luca, e una rappresentanza degli studenti delle Scuole Secondarie Superiori.



Silvia Sacchi