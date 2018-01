La Caritas riminese compie 40 anni

Il 25 gennaio 1978 nasceva ufficialmente la Caritas Diocesana riminese. Già dai primi mesi di vita, il sevizio e l'impegno di questa "istituzione" si attualizzava per l'intera città di Rimini, per i poveri e le persone più in difficoltà, ma anche al di fuori dei confini nazionali. Alcune risposte alle richieste dei più bisognosi sono nei numeri. L' Emporio Solidale in appena 18 mesi ha distribuito 600 tessere, aiutando complessivamente 1.800 persone, tra cui 500 bambini. Il 70% dei possessori delle tessere è italiano. Il Fondo per il Lavoro in 4 anni ha raccolto oltre 560miila euro e permesso a 118 persone uno sbocco occupazionale, in larga parte stabile. I prestiti erogati da Famiglie Insieme si aggirano sui 350mila e rappresentano un sostegno a famiglie che debbono risolvere problemi contingenti evitando di cadere nelle maglie dell'usura. Operazione Cuore ha permesso a 200 bambini africani operazioni e cure altrimenti impossibili. E poi il Giro Nonni: ogni giorno vengono portati pasti e amicizia a 40 anziani del territorio. Quasi 107mila i pasti erogati, 9.600 in più rispetto al 2015. Sono 60 le parrocchie che hanno una propria Caritas, circa 150 i volontari. "Un esercito silenzioso e instancabile che opera un servizio straordinario" dice il direttore Mario Galasso.