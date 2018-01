San Marino Rtv su Dagospia: anteprima dell'intervista di Giancarlo Dotto al presidente Malagò

Dagospia, il sito di indiscrezioni più conosciuto d’Italia, torna a parlare della San Marino Rtv dopo l'articolo di maggio 2016 in cui, snocciolando i dati riguardanti gli introiti pubblicitari e considerando l'avvio di programmi con “mostri sacri” del giornalismo, l'Emittente di Stato era stata definita una “tv titanica”.



Questa volta Dagospia mette in evidenza alcuni passaggi dell'intervista di Giancarlo Dotto al presidente del Coni Giovanni Malagò all'interno del programma “Indovina chi viene a cena”, che andrà in onda questa sera alle ore 21.



Malagò parte, chiaramente, dallo sport: dalle mancate qualificazioni al mondiale di calcio della nazionale, alle nuove elezioni della Lega calcio, passando dalla bocciatura di Roma olimpica. Invadente quanto basta, Dagospia si sofferma poi sulle risposte più personali del presidente del Coni: Malagò parla senza filtri del rapporto con le donne della sua vita - 2 figlie gemelle più una, ossia “l'ex moglie”, e la madre –, del tatuaggio inciso dopo la morte del cane e dei gusti erotici (feticistici) “La prima cosa che guardo di una donna sono le scarpe. E poi le gambe, le caviglie, i polpacci”.