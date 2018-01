Ucraina: record per il tasso di cambio euro-grivnia

Il tasso di cambio ufficiale dell'euro in Ucraina ha battuto il record storico, raggiungendo un valore di 35 grivnie per euro. E' il nuovo picco degli ultimi 2 anni. Gli ucraini hanno iniziato a comprare euro nel nuovo anno, per i molti viaggi verso ovest pianificati.



La forte crescita del tasso legato al dollaro ha portato a un aumento dei prezzi di cibo e tecnologia. Gli automobilisti sanno che dovranno prepararsi a un incremento dei prezzi della benzina. Le stazioni di servizio ucraine non hanno ancora pienamente risposto ai cambiamenti nel mercato mondiale dei carburanti. Ci si aspetta che a marzo il dollaro arriverà a un cambio a 29 grivnie e l'euro potrebbe arrivare a 36 grivnie.



Questa settimana gli ucraini hanno scoperto che il loro è il Big Mac più economico. Il “Big Mac Index” si basa sulla teoria della parità del potere d'acquisto ed è usato come indicatore 'umoristico' del valore della moneta. Per esempio, il prezzo medio di un hamburger negli Usa nel gennaio 2018 è di 5,28 dollari. In Ucraina, nello stesso mese, è di 1,64 dollari. Questo significa che la grivnia è sottostimata, rispetto al dollaro, del 69%. Il tasso di cambio, secondo l'Economist, dovrebbe essere di circa 8,9 grivnie per dollaro.



La Banca centrale ucraina spiega che le fluttuazioni in corso nel mercato della moneta sono legate a fattori stagionali e assicura che la situazione è sotto controllo e che non ci sono minacce.



Dall'Ucraina, Victoria Polischuk