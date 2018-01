Hotel Belvedere di Riccione al 6° posto tra i miglior hotel del mondo secondo Tripadvisor

Il Tripadvisor Travellers' Choice award 2018, una sorta di Oscar degli hotel, ha incoronato l'Hotel Belvedere di Riccione come il 6° miglior hotel del mondo, il primo tra gli europei. L'hotel romagnolo è l'unico italiano a comparire nella classifica dei 25 migliori hotel. La classifica, stilata ogni anno dal Tripadvisor, il più noto portale di viaggi che raccoglie opinioni e voti su strutture ricettive, ristoranti e locali in tutto il mondo si basa proprio sulle recensioni lasciate dagli utenti.

Incoronato come migliore hotel al mondo è il Viroth's Hotel, in Cambogia, a Siem Reap.