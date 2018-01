San Marino, quasi trecento persone sul percorso della Memoria

L'iniziativa, giunta alla sua 11esima edizione, organizzato dall'associazione La Genga

Quasi trecento persone hanno partecipato ieri sera alla tradizionale camminata storica che nel Giorno della Memoria ha attraversato le gallerie, il ghetto degli ebrei, i luoghi della guerra. L'iniziativa, a cura dell'associazione la Genga, è giunta alla sua 11 edizione: è una sorta di rito collettivo che vuole celebrare il sacrificio di tante persone, ma soprattutto vuole essere una lezione per i più giovani, per riconoscere il male che c'è stato.

Dopo la presentazione della serata, la camminata sui Luoghi della Memoria dai portici di Borgo Maggiore ha raggiunto le gallerie Borgo e Montalbo, il sentiero da Poggio Castellano a Ca' Giangi, quindi risalita in Città fino al piazzale del Crocifisso. Tutti con scarpe da trekking e torcia in mano, con il desiderio di fare scoprire ai più giovani la storia di un piccolo stato neutrale, entro il quale trovarono rifugio circa 100 mila sfollati e numerosi ebrei.