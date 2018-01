Eurovision Song Contest: il sorteggio non favorisce San Marino

Eurovision Song Contest nota la suddivisione dei paesi in gara dopo il sorteggio di Lisbona. San Marino canterà nella prima metà della seconda semifinale, quella del 10 Maggio. Sorteggio non fortunato secondo gli esperti in quanto dovrà conquistarsi la finale tra giganti dell'Eurovision come Russia, Svezia, Romania, Ungheria, e Ukraina.

San Marino RTV ha in programma la messa in onda della sua selezione internazionale il 9 e 16 Febbraio mentre il cantante per San Marino verrà scelto nel live show decisivo del 3 Marzo.