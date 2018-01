Report Polizia Rimini: nel 2017 diminuiscono gli incidenti stradali

L'incidente avvenuto nelle prime ore di sabato scorso in cui a rimanere coinvolto è stato un 88enne che stava attraversando le strisce pedonali sulla Marecchiese è solo uno degli ultimi incidenti in cui a rimanere coinvolti sono i pedoni.

Sono 38 gli incidenti stradali che nel 2017 hanno visto coinvolti pedoni sulle strisce, il più delle volte con conseguenze gravi.

Complessivamente gli incidenti sulle strade riminesi durante lo scorso anno, rilevati dalla Polizia Municipale di Rimini sono 1400, 802 dei quali - dicono i dati delle statistiche del corpo - hanno comportato lesioni per i coinvolti.

Se si pensa che nel 2000 il numero degli incidenti si aggirava intorno agli oltre 2500, si conferma anche per il 2017, così come nell'ultimo decennio, un sensibile calo dei sinistri.

Ma nonostante questo dato, si evidenziano alcune problematiche ricorrenti.

Tra tutte la mancata precedenza, che ha causato 351 incidenti stradali.

Ma altrettanto preoccupante è stata l'omissione di soccorso, spesso perché in stato d’ebbrezza da alcol o stupefacenti.

In ben 57 casi ad essere coinvolti, conducenti che hanno superato i limiti alcolemici.

10 invece le contestazioni degli agenti per guida in stato d'ebbrezza per assunzione di stupefacenti.

“Senza dubbio cogliamo positivamente il calo dei sinistri rispetto a qualche anno fa - commenta l’Assessore alla Polizia Municipale, Jamil Sadegholvaad, che però ci tiene a evidenziare - Ogni nostro comportamento sbagliato può essere la causa di fatti tragici. Bisogna esserne consapevoli ogni volta che ci si mette al volante”.



Silvia Sacchi