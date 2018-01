L’educazione al lavoro nei percorsi di dottrina sociale della Chiesa

Si è parlato di educazione al lavoro tra disoccupazione e rivoluzione tecnologica al secondo incontro del ciclo “Il senso e la dignità del lavoro oggi. Percorsi di Dottrina sociale della Chiesa”, svoltosi ieri sera presso la sala Montelupo di Domagnano, organizzati dalla diocesi di San Marino – Montefeltro in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose A. Marvelli.

Il seminario ha avuto come relatore il prof. Leonardo Becchetti che ha analizzato l'attuale contesto economico, in cui si sta trascurando ancora troppo la questione relativa alla dignità del lavoro. Becchetti ha così suggerito la "vision" dell'economia civile che, oltre al reddito e alla salute, prende in considerazione elementi immateriali come la qualità delle relazioni, la gratuità e l’indice di felicità delle persone. Soluzioni concrete? Il prof. Becchetti ne ha suggerite alcune:

- rimuovere gli ostacoli per chi può creare lavoro, come l’eccessiva burocrazia e

la lentezza della giustizia civile;

- promuovere il voto con il portafoglio dei cittadini, che devono poter premiare

le aziende socialmente responsabili e i prodotti ad alta dignità del lavoro della

filiera produttiva;

- attivare anche il voto con il portafoglio dello Stato, che deve tenere conto negli

appalti pubblici della responsabilità sociale delle aziende e prevedere una

tassazione che premia le filiere di produzione che si basano su un lavoro ad alta

dignità;

- proporre una rete di protezione universale per i più svantaggiati, ad esempio

mediante un reddito di inclusione, a cui si affianchi un accompagnamento alle

persone per aiutarle ad uscire dalla loro situazione di difficoltà.