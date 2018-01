Rimborso spesa dei celiaci. Novità da Febbraio

Nell'incontro di ieri sera presso l'Ospedale, è stata annunciata la nuova modalità amministrativa per ottenere il rimborso spesa per prodotti senza glutine. E dall'Associazione Celiaci San Marino arriva una nuova app

Dal 1 febbraio entrerà in vigore una nuova modalità amministrativa per usufruire del rimborso spesa per prodotti senza glutine, per chi è affetto da celiachia, sancita dal regolamento emanato dalla Segreteria di Stato.

Di questo si è parlato nell'incontro di ieri sera, in cui si sono affrontate le novità dei 200 sammarinesi affetti da celiachia.

Ad ogni persona avente diritto da giovedì il rimborso verrà accreditato direttamente ogni mese sulla Smac.

Il rimborso è diviso per fasce di età e va da un minimo di 45 euro, fino ad un massimo di 140.

Dopo aver effettuato gli acquisti ovviamente nei negozi specializzati, nelle farmacie o nella grande distribuzione di prodotti senza glutine, sarà necessario conservare gli scontrini perché andranno inseriti sul portale della pubblica amministrazione per ottenere il rimborso e per il controllo effettivo della spesa effettuata.

L'ISS sta inviando una lettera a tutti i celiaci dove sono previste le modalità operative per usufruire del rimborso spesa.

Un'ulteriore novità arriva sul fronte mensa: fra 10 giorni sarà operativa una nuova app, ideata dell'Associazione Celiaci San Marino che darà la possibilità al soggetto di visionare i menù della settimana e inviare la prenotazione al responsabile, per ora attiva solo per il servizio mensa di Tavolucci.



Silvia Sacchi