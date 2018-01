Veglia di Sant'Agata: il 4 febbraio serata animata dai volontari di Borgo Maggiore

E' una veglia in occasione della festività di Sant’Agata, realizzata da un gruppo di giovani volontari della Parrocchia di Borgo Maggiore in collaborazione con la Pastorale giovanile della diocesi San Marino-Montefeltro. Attraverso una piccola performance teatrale verrà messa in scena una storia di coraggio e audacia di un gruppo di giovani tedeschi chiamati la Rosa Bianca che ancora e soprattutto oggi ha tanto da su cui farci riflettere.

La veglia comincerà alle 20:30 nella Chiesa del Suffragio di Borgo Maggiore e terminerà verso le 22 (la performance teatrale sarà al Santuario).