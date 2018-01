Emergenza smog in Pianura Padana, Luca Mercalli: "Cocktail mefitico di gas"

Codice rosso in diverse città del nord a causa delle elevate concentrazioni delle polvere sottili e dell’ozono

La situazione è soprattutto critica nella Pianura Padana e nelle città del Nord in generale, Rimini compresa che comunque gode della mitigazione dovuta all'aria del mare. Anche Legambiente nel report Mal’Aria 2018 – “L’Europa chiama, l’Italia risponde?” fotografa una situazione che ha visto nel 2017 ben 39 capoluoghi di Provincia italiani fuorilegge.



L'organizzazione spiega che il limite annuale di 35 giorni è stato superato con una media giornaliera superiore a 50 microgrammi per metro cubo. In 5 capoluoghi del bacino padano si sono superati addirittura i 100 giorni nell’anno. Come risolvere il problema? Le soluzioni passano prima di tutto dalle pratiche individuali: dalla riqualificazione energetica delle case alla scelta di una mobilità sostenibile.



Nel video l'intervista al climatologo e divulgatore Luca Mercalli



fm