I ragazzi del CFP ospiti a Consiglio

Prima udienza davanti ai Capitani Reggenti per il CFP, il centro di Formazione Professionale di San Marino. Nel corso della mattinata i ragazzi hanno visitato le sale di Palazzo e presenziato a una parte della seduta del Consiglio.

Il Centro di Formazione Professionale per la prima volta in udienza a Palazzo Pubblico.

Il Segretario di Stato al Lavoro Andrea Zafferani ha presentato alla reggenza i ragazzi dei corsi triennali di qualifica e spiegato la suddivisione dei corsi.

110 i ragazzi che attualmente stanno frequentando il triennio di formazione di base.

È stata colta poi l'occasione per parlare della nuova didattica sperimentale, attraverso una collaborazione con la Camera di Commercio, applicata all'utilizzo dello strumento "Arduino", con l'obiettivo di avviare un percorso orientato all'introduzione della meccatronica e robotica nel CFP.

"Tutto ciò per fornire – spiega il Segretario Zafferani – un'offerta formativa ai lavoratori che sia adeguata alle esigenze delle imprese".

Dopo la presentazione dei tutor e insegnanti, i ragazzi hanno posto delle domande ai Capitani Reggenti.

In seguito i ragazzi hanno visitato le sale di Palazzo e presenziato a una parte della seduta del Consiglio Grande e Generale.

"E' importante per i ragazzi – dicono i Capitani Reggenti - essere presenti e guardare come il Governo e i consiglieri propongono e approvano le leggi per essere più consapevoli sulle questioni che riguardano la loro vita".

Un modo, questo, per rendersi conto da vicino di quali sono le attività e i luoghi della politica e diminuire il distacco tra la popolazione e le istituzioni.



Nel video l'intervista ai ragazzi del CFP e al direttore Milena Gasperoni



Silvia Sacchi