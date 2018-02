Il 23 febbraio medici e infermieri incrociano le braccia: rischio tilt Sanità italiana

Lunedì 23 febbraio rischio tilt per la Sanità italiana per lo sciopero indetto da medici e infermieri del Servizio sanitario nazionale. E' stato infatti anticipato a questa data lo sciopero degli infermieri e del personale del comparto sanità, stabilito all'inizio per il 26 febbraio. Il rischio è quello di un blocco di ospedali e sale operatorie. La protesta per il mancato rinnovo dei contratti.