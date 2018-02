Disabili: aumentano le multe per soste nei parcheggi riservati. Ospedale e centri commerciali al top

Più che raddoppiate in un anno e la Polizia Civile corre ai ripari

E' una fotografia impietosa, quella scattata dalla Polizia Civile, sugli 'incivili del parcheggio' cioè quelli sorpresi a parcheggiare negli stalli per disabili senza averne diritto.



Lo scorso anno gli Agenti del Corpo Polizia Civile hanno elevato 457 contravvenzioni per sosta non autorizzata; più che raddoppiate rispetto agli anni precedenti. Se infatti nel 2015 e 2016 erano circa il 2% delle multe totali, lo scorso anno sono salite al 5%. Un raffronto su tutti. Nel territorio di Rimini, nel 2017, le multe sono state 375. Cioè meno rispetto San Marino. Un dato con una duplice lettura. L' attenzione costante degli agenti ai diritti delle persone con disabilità e la scarsa sensibilità degli automobilisti sammarinesi. Il numero maggiore di infrazioni, è stato accertato a Borgo Maggiore, all'Ospedale di Stato, seguito dai Centri commerciali e al terzo posto, in una classifica decisamente poco onorevole, alla mensa dei Tavolucci. Aree nelle quali i posti auto non mancano, ma evidentemente c'è chi, dando prova di egoismo e scarsa sensibilità, preferisce parcheggiare vicino alle entrate. Senza dimenticare, tra i comportamenti scorretti, chi espone il contrassegno apposito, senza avere il disabile a bordo. Il Corpo della Polizia Civile non abbassa la guardia nell’opera di sensibilizzazione della popolazione e quando occorre di repressione e sta lavorando a una proposta di modifica del codice stradale: per inasprire le sanzioni incrementando la tutela dei diritti delle persone disabili.