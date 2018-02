Percorsi di dottrina sociale della Chiesa: a Domagnano il secondo incontro

Si è parlato di educazione al lavoro tra disoccupazione e rivoluzione tecnologica al secondo incontro del ciclo “Il senso e la dignità del lavoro oggi. Percorsi di Dottrina sociale della Chiesa”, svoltosi lunedì sera presso la sala Montelupo di Domagnano, organizzati dalla nostra diocesi in collaborazione con l’Istituto Marvelli. Il seminario ha avuto come relatore il prof. Leonardo Becchetti che ha analizzato l'attuale contesto economico, in cui si sta trascurando ancora troppo la questione relativa alla dignità del lavoro. Becchetti ha così suggerito la "vision" dell'economia civile che, oltre al reddito e alla salute, prende in considerazione elementi immateriali come la qualità delle relazioni, la gratuità e l’indice di felicità delle persone. Soluzioni concrete? Una tra tutte, promuovere il voto con il portafoglio dei cittadini, per poter premiare le aziende socialmente responsabili e i prodotti ad alta dignità del lavoro della filiera produttiva.