Rapina in tabaccheria, Usc: "Episodio che mina la sicurezza di chi svolge onestamente il proprio lavoro"

Nessuna novità al momento sulla rapina a mano armata avvenuta due sere fa ai danni della tabaccheria Tabloid di Rovereta. La Gendarmeria continua ad indagare sull'episodio, che ha visto coinvolti gli anziani genitori della titolare, minacciati dai malviventi con una pistola. Intanto l'Unione Sammarinese Commercio e Turismo alla luce dei fatti esprime la propria preoccupazione e solidarietà alla famiglia, auspicando che rimanga un caso isolato. “Riteniamo l’accaduto gravissimo – scrivono - poiché mina la sicurezza e la serenità di chi si appresta a svolgere onestamente il proprio lavoro. In un momento difficile per l’economia e per tutte le imprese di questo paese, episodi come questo complicano ulteriormente la situazione e non dovrebbero accadere”.

L'Usc, in una nota di ieri, commenta inoltre gli ultimi numeri su disoccupazione, impresa e monofase e torna a sollecitare un cambio di atteggiamento verso il Sistema da parte di chi – sottolineano – deve legiferare e da tutte le parti sociali, nessuno escluso. Cerchiamo – concludono – di remare tutti dalla stessa parte”, senza distinzioni legate al settore di appartenenza o a logiche di convenienza.