In arrivo la neve a San Marino: allerta meteo della protezione civile, fino a 50 centimetri

Neve in arrivo a San Marino e temperature percepite glaciali. La protezione civile ha emesso un'allerta meteo per tutta la giornata di domani. E' previsto il passaggio di una perturbazione con precipitazioni nevose diffuse e continue che dovrebbero iniziare già questa sera. Si intensificheranno durante la notte e per tutta la prima parte della giornata di domani. I fenomeni interesseranno i rilievi a partire dalle zone collinari. Si parla di quantitativi che potrebbero andare da 30 a 50 centimetri. In pianura, invece, ci sarà pioggia. Le temperature sul Titano scenderanno a zero gradi da metà giornata di domani. "In serata - riporta Meteo.sm- è attesa una temporanea intensificazione dei fenomeni, la quota neve tenderà ad abbassarsi ulteriormente e qualche fiocco potrebbe interessare la parte alta del Monte Titano". "Le precipitazioni continueranno ad interessare la Repubblica fino alla serata di domani, sabato 3 febbraio, per il meterologo Marco Biordi, con qualche spruzzata di neve che tra la tarda mattinata ed il pomeriggio potrà scendere fino a 300/400 metri di quota".







E proprio in questi giorni il sesto anniversario della celebre e indimenticabile nevicata del 2012, che sommerse San Marino sotto centinaia di centimetri di neve.

Questa sera, alle 20.55, su RTV andrà in onda lo speciale di Antonio Prenna "L'Inferno bianco", che ci farà rivivere quei momenti, anche attraverso le voci dei giornalisti della Televisione di Stato di San Marino.