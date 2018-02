La Reggenza in visita ai pazienti del reparto di oncologia

La Giornata Mondiale contro il Cancro si celebra domenica 4 febbraio e intanto i Capi di Stato hanno fatto visita all'Associazione Oncologica Sammarinese e in seguito hanno raggiunto l'unità di Oncologia dell'Ospedale di Stato

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro che si celebra domenica, la Reggenza ha fatto visita all'Associazione Oncologica Sammarinese. Ad attendere i Capi di Stato i membri del direttivo, tutti i 7 infermieri, le 2 psicologhe e la presidente Adele Casadei che, dopo aver spiegato le attività dell'Associazione, ha mostrato loro le stanze della nuova sede a Cailungo.

Ed è proprio sulla capacità di ascolto che si è soffermato il Segretario Franco Santi, ricordando l'impegno quotidiano dell'Associazione.

"Generosità, prendersi cura degli altri e senso di comunità – ha ricordato la Reggenza – la risposta che voi date pesca nei valori più profondi dei sammarinesi".

Nel corso della mattinata i Capitani Reggenti, accompagnati da Santi e dai vertici Iss, hanno raggiunto l'unità di Oncologia dell’Ospedale di Stato per entrare in contatto con l'impegno quotidiano nella prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da patologie neoplastiche.

La fase terminale, rispetto al passato, grazie all'avanzamento della medicina, oggi può durare anni e proprio per questo i capi di Stato hanno ricordato "le istituzioni, la politica e la società si devono interrogare su come dare delle risposte concrete a questi cambiamenti".

"Trovare dei professionisti che accanto al loro dovere sappiano aggiungere quella umanità e attenzione in più – hanno continuato – pensiamo sia un approccio fondamentale alla patologia".

Un saluto anche ai pazienti del reparto e a seguire la riunione plenaria con i sanitari.

"La capacità diagnostica e terapeutica rimane la base e deve procedere – ha insistito il Direttore dell’Autority Sanitaria Gabriele Rinaldi – ma deve essere di supporto alla capacità di accogliere i pazienti per entrarci in sintonia". Solo così per Rinaldi, è possibile chiedere responsabilità nella fase della diagnosi precoce e della protezione della salute.



Nel video l'intervista al la presidente Aos Adele Casadei



Silvia Sacchi