Segretario ONU presenzierà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi in Corea del Sud insieme ai responsabili ONU per il disarmo

Il Segretario generale dell'Onu, il portoghese Antonio Guterres, si recherà alle Olimpiadi in Corea del Sud, insieme ai responsabili di diversi dipartimento delle Nazioni Unite, tra cui quello per il disarmo. Lo ha reso noto la portavoce Stephane Dujarric, aggiungendo che Guterres prima di presenziare alla cerimonia di apertura dei Giochi a Pyeongchang, effettuerà una visita nel Paese che prevede un incontro con il presidente sudcoreano, il ministro degli Esteri e l'ex segretario dell'Onu Ban Ki-moon.