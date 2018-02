Ucraina: Poroshenko preoccupato per i contenuti della legge polacca sull'Istituto per la memoria nazionale. "Inaccettabili"

Il Paese piange la morte del cosmonauta Leonid Kadenyuk

Il 1° febbraio, il Senato polacco ha adottato una nuova formulazione della Legge sull'"Istituto della Memoria Nazionale” che proibisce la negazione dei "crimini dei nazionalisti ucraini nella prima metà del secolo scorso. La legge è già stata chiamata "anti-Bandera".



Il Presidente Petro Poroshenko ha espresso la sua preoccupazione per questa legge scandalosa adottata dal Senato e l'ha definita parziale e categoricamente inaccettabile. “La verità storica richiede confronto franco e dialogo, piuttosto che divieti” - ha detto il Presidente. Inoltre, secondo la legge, le persone che parlano di “campi di morte polacchi” potrebbero essere perseguite. A Varsavia, si pensa che qualcuno che non conosce molto la storia potrebbe pensare che furono i polacchi, e non i nazisti, ad organizzare l'Olocausto.



Questo emendamento ha causato un vero scandalo diplomatico tra Polonia e Israele. Lì lo hanno percepito come un tentativo di censurare la pubblicazione delle memorie delle vittime dell'Olocausto. La legge deve essere firmata dal presidente polacco Andrzej Duda - ha 21 giorni per farlo.



Gli ucraini ieri hanno reso l'ultimo saluto al primo ed unico cosmonauta ucraino, Leonid Kadenyuk.

E' morto di infarto durante la corsa mattutina. Nel 1997, era stato addestrato alla NASA per la missione spaziale sullo shuttle Columbia come parte di una squadra internazionale. Aveva già 46 anni. Quindi per la prima volta l'inno ucraino risuonò nel Cosmo attraverso la musica da sveglia utilizzata dall'astronauta. Kadenyuk, autore di cinque studi scientifici, ha condotto esperimenti biologici durante la missione, studiando l'effetto sulle piante dell'assenza di gravità.



Dall'Ucraina Viktoria Polishchuk