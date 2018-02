4 febbraio 2004: nasce Facebook

Il diciannovenne Zuckerberg frequenta il secondo anno all’università di Harward. Zuckerberg utilizza le foto di riconoscimento degli studenti iscritti nella rete universitaria e le mette nel sito, che in pochi giorni totalizza migliaia di visitatori. Poco tempo dopo i responsabili dell’Università intimano allo studente la chiusura del sito per violazione della privacy e del copyright individuale. Mark rischia per questo l’espulsione, che poi alla fine non arriva.



Nel gennaio 2004 lo studente, aiutato dagli amici Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin e Chris Hughes (anche loro iscritti presso la stessa università) crea “Facebook” e lo estende anche agli studenti di altre due università americane: la Stanford University e Ivy League. Il sito come lo conosciamo noi oggi nasce il 4 febbraio 2004.