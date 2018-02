Neve: strade pulite in Repubblica, ma l'allerta ghiaccio prosegue

Dopo le consistenti nevicate di ieri, che avevano provocato qualche disagio nei Castello più alti del Territorio, oggi la situazione è decisamente buona, complice anche il sole, tornato a splendere dalle prime ore della mattinata. Completamente pulite le arterie principali del Paese. “L'attività dei mezzi spargisale – conferma il responsabile della Protezione Civile, Fabio Berardi – è iniziata ieri sera ed è proseguita fino alle 10 di questa mattina”. L'allerta gialla per il ghiaccio è prevista anche per questa notte e domani. In ogni caso i Corpi di Polizia in pattuglia, se necessario, possono attivare i camion con il sale a qualunque ora. Mercoledì è previsto il transito di un'altra perturbazione, che si prevede comunque meno intensa di quella di sabato.