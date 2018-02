Turismo, nel 2017 a Roma +3% di arrivi. Boom per gli hotel di lusso

Lo scorso anno nella Capitale picco di 35 milioni e mezzo di presenze

Nel 2017 turismo in crescita a Roma: +3% di arrivi, annata particolarmente buona per gli hotel di lusso.



Secondo i dati dell'Ente bilaterale del turismo, nell'anno appena trascorso a Roma sono stati oltre 14 milioni e mezzo gli arrivi (14.694.364), in crescita del 3% rispetto al 2016, e 35 milioni e mezzo (35.562.221) le presenze, anche qui in aumento del 2,63%.

Significativo soprattutto il dato sugli hotel di lusso: nel 2017 l'andamento degli alberghi a 5 stelle ha toccato un +4,90% di arrivi, e un +4,86% di presenze. “Il dato sugli hotel di lusso – ha commentato la sindaca Virginia Raggi – dimostra che abbiamo iniziato a invertire la tendenza. Roma, che era capitale del turismo mordi e fuggi, ha puntato sulle presenze di qualità, anche per aumentare i giorni di permanenza”. Sono infatti di più le strutture ricettive a 5 stelle: a luglio 2016 erano 36 a Roma, oggi sono 41. Dal Campidoglio fanno sapere che entro il 2019 saranno quasi 50.

I principali Paesi da cui arrivano i turisti nella capitale risultano essere Stati Uniti, Giappone, Spagna e Germania. E sempre secondo la sindaca, il turismo di qualità continuerà ad aumentare grazie ad iniziative come il convention bureau, il regolamento del centro storico per valorizzare le eccellenze locali e le botteghe storiche e artigiane, “attività che stiamo promuovendo anche all'estero – ha concluso la Raggi – Abbiamo iniziato a puntare sulla riqualificazione del personale che accoglie i turisti, iniziando dai tassisti”.



Francesca Biliotti