Giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili: Oms e Save the Children, più di 200 milioni di vittime

donne e bambine vittime di una pratica che ha conseguenze devastanti sulla loro vita e sulla loro salute. La maggior parte ha meno di 15 anni. Entro il 2030 a rischio altre 15 milioni di bambine e ragazze

Nel mondo ci sono 200 milioni di donne che hanno subito mutilazioni genitali, con tre milioni di ragazze che ogni anno rischiano di subirle. Lo sottolinea l'Oms nella Giornata Mondiale di 'Tolleranza zero'. Le mutilazioni, sottolinea l'Organizzazione, avvengono in prevalenza sotto i 15 anni, e sono concentrate in 30 paesi di Africa, Medio Oriente e Asia. Negli ultimi decenni la cifra è in calo, anche se tra il 2014 e il 2016 c'è stato un balzo nelle stime in particolare in

Indonesia.



“E' quanto mai urgente e fondamentale che, da un lato, la comunità internazionale moltiplichi gli sforzi per far sì che questa pratica terribile venga espressamente vietata in ogni angolo del mondo e, dall’altro, che venga rafforzato il lavoro di formazione e sensibilizzazione sul campo per contrastare il fenomeno”, ha dichiarato Daniela Fatarella, Vice Direttore di Save the Children Italia.



Nell’ambito dei suoi interventi di salute materno-infantile, Save the Children opera in vari paesi per contrastare il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, attraverso le sensibilizzazioni all’interno delle comunità locali, in particolare di giovani e donne, la formazione di operatori sanitari e la collaborazione con le autorità locali.