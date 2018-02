Airiminum: "Concorrenza sleale". Aerdorica: "Nessuna concorrenza, è aiuto al risanamento"

Un altro capitolo nella cosiddetta “Guerra dei Cieli” con la società di gestione dell'aeroporto internazionale Rimini-San Marino. Airiminum contesta l'offerta che la regione Marche intende erogare al gestore dell'aeroporto di Ancona Aerdorica”. Replica l'Amministratore unico: “Non abbiamo chiesto finanziamento allo sviluppo, ma per coprire il debito”.

20 milioni di euro dalla Regione Marche per scongiurare il fallimento di Aerdorica. Insorge Airiminum che con un esposto alla Commissione Europea denuncia “una operazione “che non trova giustificazione nelle norme di diritto europeo” - dice - sulla base della definizione che la stessa Commissione dà di concorrenza fra aeroporti

Concorrenza sleale, secondo Airiminum, impegnata come società privata in un sostanzioso piano di investimenti per nuove infrastrutture, una volta ricevuto l'atto definitivo di concessione trentennale. Non la pensa così Aerdorica, società di gestione dell'aeroporto di Ancona, attualmente in fase prefallimentare. Confida nell'OK europeo al finanziamento regionale, da intendere non come contributo allo sviluppo, ma come aiuto al risanamento.

Proprio oggi incontro a Bruxelles con i tecnici della Commissione europea sul caso: “La decisione della Ue sara' solida – riferisce il segretario generale della Regione Marche, Deborah Giraldi – perché non sia “soggetta a criticità o difetti in futuro”.



Nel video, l'intervista al Presidente Airiminum, Laura Fincato e le riflessioni dell'amministratore unico di Aerdorica, Federica Massei, in collegamento.



AS