San Marino e la Città di Arbe celebrano 50 anni di gemellaggio

Ricorre quest'anno il 50° Anniversario del Gemellaggio storico che lega San Marino alla città di Arbe, terra d'origine del Santo Fondatore Marino, sfuggito attorno al III secolo alla persecuzione dell'Imperatore Diocleziano per raggiungere prima l'Italia e poi fermarsi sul Monte Titano. Sarà dunque un anno di celebrazioni con una serie di iniziative e incontri istituzionali volti a rinnovare questo legame, a cominciare dalla visita sammarinese di rappresentanza sull'isola croata nel giugno prossimo. Nell'occasione sarà donata da San Marino ad Arbe un'opera d'arte che verrà selezionata con Bando Pubblico che è possibile scaricare dal sito www.internisegreteria.sm. Al vincitore andranno 3500 euro. “Un momento di rilevanza nazionale per la Repubblica – afferma il Segretario di Stato agli Interni, Guerrino Zanotti - a cui, assieme al Capitano di Castello di San Marino Città, Maria Teresa Beccari vogliamo dare l’importanza che merita”.



