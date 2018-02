Unioni civili: plauso alla proposta di legge sammarinese dall'AIGA

“Un testo migliore di quello italiano”. E' il plauso che viene dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati in merito al progetto di iniziativa popolare sulle unioni civili a San Marino. La proposta è stata presentata ai colleghi italiani dall'avvocato Lara Conti, anche membro del comitato promotore, durante un incontro tenuto a Rimini nei giorni scorsi e dedicato proprio ai temi delle unioni civili e del fine vita.

Comitato promotore che, insieme alla prima firmataria Valentina Rossi, torna ad auspicare un rapido esame del testo da parte dell'Aula, già dalla prossima seduta, per avviare così l'iter di approvazione con l'approdo alla Commissione Consiliare competente.



Clicca per leggere il comunicato AIGA.