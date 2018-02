7 febbraio 1914: Charlot debutta al cinema

Charlot (The Tramp, il vagabondo) è il nome del celebre personaggio comico del cinema muto ideato e interpretato da Charlie Chaplin. Il personaggio compare per la prima volta nel film Charlot ingombrante, il 7 febbraio 1914, quando nelle sale statunitensi vennero proiettate per la prima volta le avventure di un maldestro e simpatico vagabondo.

Il personaggio creato da Chaplin sarebbe entrato in poco tempo nei cuori di tutti, diventando un'icona della storia del cinema e la principale fonte d'ispirazione per i più grandi "maestri del sorriso".

Charlot, dalla sua nascita nel 1914 al suo evolversi fino al 1940, è simbolo di grande umanità, che accusa e rispecchia la triste realtà di varie generazioni dell'America degli anni venti e trenta.

Con la sua astuzia e con la sua ironia Charlot, senza passare per difficoltà e soprusi, riesce comunque ad avere la meglio sui sui "rivali" più forti.