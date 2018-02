Tlc: incontro Eras-Rai, al vaglio opportunità reciproche nella sperimentazione

La prospettiva è di medio periodo: 2020, con il nuovo piano di Ginevra per l'assegnazione delle frequenze radiotelevisive. Segnerà una rivoluzione nel settore, coinvolgendo anche Italia e San Marino, una scadenza alla quale i due partner non vogliono arrivare impreparati. Incontro operativo tra Eras e Rai: al tavolo i vertici dell'azienda, il segretario all'Informazione Marco Podeschi - anche vice presidente Eras - e le segreterie competenti, con lo staff del Direttore Tecnologie della Rai, Stefano Ciccotti. Si traccia la strada nel vagliare opportunità reciproche, nella sperimentazione.

Linee e indirizzi condivisi ed esplicitati in sede istituzionale, nell'udienza a Palazzo Pubblico davanti ai Capitani Reggenti, Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni, alla presenza anche del segretario alle telecomunicazioni e presidente Eras Andrea Zafferani.



Nel video, le interviste al Presidente di San Marino RTV, Davide Gasperoni; al Direttore Tecnologie Rai, Stefano Ciccotti e al segretario di Stato Marco Podeschi, Vice Presidente Eras





AS