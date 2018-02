Scuole: riunione per fare il punto sullo stato degli edifici

Riunione oggi tra il segretario di Stato al Territorio, Augusto Michelotti, il Segretario all'Istruzione, Marco Podeschi, e i tecnici per affrontare il tema dell'edilizia scolastica. L'incontro è servito per fare il punto sullo stato degli edifici e capire dove e quando intervenire per la manutenzione. Nel video, l'intervista di Mauro Torresi al segretario Michelotti che parla anche dei futuri lavori di recupero della vecchia sede dell'Istituto Musicale di Borgo Maggiore.



Nell'intervista di Mauro Torresi le dichiarazioni del segretario di Stato Augusto Michelotti