Celiachia: avviati i rimborsi dall'Iss

Come anticipato i giorni scorsi, sono state attivate dal 1 febbraio, le nuove modalità di rimborso per l’acquisto di prodotti dietoterapici senza glutine, per chi è affetto da celiachia.

"Sono state spedite le comunicazioni agli assistiti – comunicano dall'ISS – con le indicazioni sulle modalità di rimborso delle spese sostenute, che avverrà attraverso una ricarica sulla Smac Card indicata dall’assistito, fino al raggiungimento della soglia mensile a seconda della fascia d’età, come previsto dalla normativa vigente".

Gli scontrini delle spese sostenute, dovranno essere conservati, fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla loro emissione, in caso di verifiche da parte del personale incaricato.

Tutte le informazioni sono anche disponibili sul sito internet dell’ISS nella sezione dedicata “celiachia”, dove sarà possibile scaricare il modulo di richiesta in cui inserire la Smac, l’elenco degli esercenti convenzionati e il catalogo dei prodotti acquistabili.