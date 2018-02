Persone scomparse: in Emilia Romagna sono 1313, dal 1974 fino a metà 2017

Recentemente due avvocati riminesi sono riusciti a fare riaprire due casi: uno riguarda la giovane che sparì da una clinica di san Marino. Se ne parla domani a Khoakhané

Si rischia di parlare solo di qualche episodio, mediaticamente più forte. E così la stragrande maggioranza delle persone scomparse è ignota alle cronache. 49 mila in Italia, dal 1974 al 30 giugno 2017. A Khorakhanè la presidente regionale Marisa Degli Angeli porta i numeri dell'Emilia Romagna, 1313, e la storia ancora sospesa della figlia Cristina Golinucci. Attualmente esiste una banca del Dna, fattore sconosciuto ai tempi di Cristina, ma anche questa è di difficile consultazione se non dopo lunghi percorsi legali. Alcuni avvocati prestano gratuitamente la loro professionalità per Penelope, associazione di dolore che deve il nome all'eroina dall'attesa costruttiva. Seppure esista l'eventualità di un allontanamento volontario di chi non desidera essere cercato, almeno il 74% dei casi è privo di motivazione ufficiale. Recentemente proprio grazie a due giovani professioniste se ne sono riaperti due.