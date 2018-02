Rimini commemora le vittime delle Foibe nel "Giorno del Ricordo"

Anche la città di Rimini, come altre città in Italia, ha commemorato “Il giorno del ricordo” la solennità civile istituita dal Parlamento italiano in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La cerimonia è cominciata con le parole di Giovanni Ruzier, a nome delle associazioni degli esuli a cui ha fatto seguito l’assessore Mattia Morolli che ha portato il saluto e il pensiero Amministrazione comunale. Momenti che hanno preceduto la deposizione della corona d’alloro ai piedi della “Biblioteca di Pietra” a cui oltre alle autorità civili e militari, ai rappresentanti delle associazioni degli esuli hanno partecipato in rappresentanza di tutti gli studenti riminesi i ragazzi del Marco Polo che hanno dato lettura di alcuni brani tratti dai testi di autori istriano - dalmati - giuliani, frutto del lavoro di ricerca e approfondimento su cui si sono impegnati durante l’anno scolastico.



Il comunicato del Comune di Rimini