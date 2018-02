Vaccini, in Emilia-Romagna la copertura ha superato il 97%

In Emilia-Romagna la copertura per la vaccinazione contro difterite, tetano, poliomelite e epatite B dei bimbi nati nel 2016 è stata del 97,1%. Era al 94,4% nel 2015. "Un dato straordinario", l'ha definito l'assessore alla Sanità, Sergio Venturi, che arriva a poco più di un anno dall'approvazione della legge regionale - apripista a livello nazionale - che ha introdotto l'obbligatorietà per l'iscrizione al nido. Al 97% anche la copertura per l'emofilo di tipo B, di poco superiore quella per la pertosse (97,3%), entrambe rese obbligatorie dalla legge nazionale; quota 96,3% anche per il vaccino contro lo pneumococco - non obbligatorio, ma raccomandato. Spicca in merito il dato di Rimini, storicamente considerato tra i territorio più “resistenti” nel Paese in fatto di vaccinazioni: in provincia, la copertura sta crescendo del doppio rispetto alla media regionale, con un aumento del 9% in 6 mesi.