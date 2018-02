11 febbraio, Giornata Internazionale ONU per le Donne e le Ragazze nella scienza a New York.

Proprio in questi giorni, un Forum dedicato che vede la partecipazione della Missione Sammarinese Permanente alle Nazioni Unite. San Marino è tra gli Stati co-sponsor della Giornata Internazionale ONU per le Donne e le Ragazze nella scienza– segnala la segreteria agli Esteri – in linea con le proprie priorità, nel mettere sempre al centro i diritti e e la piena partecipazione delle persone, senza discriminazione di genere. Nell'ambito del Forum l'auspicio per l'adozione del documento “Uguaglianza e Parità nella Scienza per la Pace e lo Sviluppo”, sostenuto dalla Repubblica. Il testo “riconosce il ruolo essenziale della tecnologia, delle scienze e dell'innovazione nel promuovere lo sviluppo sostenibile” e “richiama gli Stati all'impegno per conseguire uguaglianza di genere e parità nelle opportunità educative nelle materie scientifiche”.