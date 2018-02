La festa di Sant'Agata 'arriva' a Monaco, per avvicinare i due piccoli Stati

Nel Principato una cena con i piatti della tradizione nostrana.

Le tradizioni, l'arte della cucina e i ricordi dal monte Titano sono arrivati fino a Monaco, nel giorno di Sant'Agata, per una cena-evento al club nautico del Principato. Una serata per promuovere le eccellenze del territorio, con lo chef Paolo Rossi del ristorante Righi, ma anche per far conoscere la storia della compatrona sammarinese che è stata raccontata ai partecipanti.



La cena è nata dalla collaborazione tra Andrea Sisti, i cui avi erano di San Marino, e l'Accademia Italiana della Cucina. Piada, cassoncini fritti, sformatino di passatelli, broccoletti e salsa al formaggio di fossa sono alcune delle proposte dello chef Luigi Sartini per la serata alla quale hanno preso parte esponenti istituzionali come il segretario di Stato Jacques Boisson e il ministro dell'Interno, Patrice Cellario. Un evento dal quale potrebbero nascere nuove occasioni per avvicinare ancora di più i due piccoli Stati.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista ad Andrea Sisti, organizzatore dell'evento