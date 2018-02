Lettera aperta al Presidente della Consulta dei Giornalisti e al Presidente della Autorità alle Comunicazioni

Gentilissimi Presidenti,

il livello della carta stampata sammarinese è tale che non necessita approfondimenti né commenti particolari. Ognuno fa quello che può e la trasparenza e la pubblicità dei bilanci dei giornali, per esempio, oppure la corretta gestione del personale di redazione sono problemi che riguardano soltanto chi ne ha la specifica responsabilità. Ci sono però comportamenti che, mettendosi fuori dalla etica professionale - per non dire della semplice maleducazione e scorrettezza nei confronti di colleghi e delle altre testate - vanno comunque segnalati e per i quali chi ne ha responsabilità ha il dovere di intervenire.

Mi riferisco al fatto che ormai è prassi da parte di alcune testate sammarinesi riprendere e pubblicare integralmente testi che appaiono sul sito della San Marino RTV, senza peritarsi neppure di citare la fonte. Spesso questo comportamento viene pure accompagnato, sulle stesse testate che lo applicano, con moralismi di accatto in merito all'etica e ai comportamenti.

I nostri giornalisti, tutti in regola con le leggi vigenti, svolgono il loro lavoro e l'Azienda anche nei momenti economicamente più complessi ha sempre provveduto ogni 10 del mese alla regolare retribuzione per il loro lavoro. È assolutamente scontato - professionalmente concepibile solo da chi non ha neppure una vaga idea di che cosa siano le basi del giornalismo - come questo voglia dire praticare veri e propri furti di cui si deve rispondere in primo luogo alla comunità, ai loro colleghi e a chi viene danneggiato, cioè testate e lettori, grazie alle vostre responsabilità.

C'è dunque chi certamente riporta l'articolo citando la fonte, atteggiamento corretto, e chi invece si limita a rubare i pezzi dal nostro sito senza neppur avvisare il lettore che non è roba loro.

Vi pregherei pertanto di intervenire in merito, in base ai poteri che vi attribuisce la legge, per fare cessare questi furti che in Paesi con una stampa più avanzata risulterebbero inconcepibili.

Cordiali saluti.

Carlo Romeo

Direttore Generale San Marino RTV