Unioni civili, già 640 firme raccolte dalla petizione on line

Una petizione on line, per raggiungere tutti. L'ultima iniziativa dei promotori della proposta di legge di iniziativa popolare per regolamentare anche a San Marino le unioni civili non nasce da una necessità, visto che la legge di iniziativa popolare è stata depositata lo scorso dicembre, quanto dalla volontà di tradurre in numeri la sensibilità popolare verso una materia già da tempo oggetto di dibattito - sul piano sociale come su quello politico - ma che ancora attende una regolamentazione sul piano normativo. Già 640 le firme raccolte attraverso la petizione sul sito Change.org, popolare gigante della piattaforma per il lancio di petizioni su temi politico-sociali.



La petizione parte dall'attualità, dalla trasformazione sociale che sta vivendo anche San Marino, punta il dito sulla “lacuna inaccettabile” dell'attuale legislazione sammarinese, propone il riconoscimento anche sul Titano delle unioni civili. Tutto questo in attesa che i 10 articoli della Legge di iniziativa popolare, che definiscono diritti e doveri reciproci, arrivino in Consiglio. Nell'attesa ci sarà occasione per un confronto pubblico giovedì alle 21, alla Sala Montelupo di Domagnano, nel corso della Tavola rotonda promossa dalla Commissione per le Pari Opportunità.



Nel video l'intervista a Valentina Rossi, prima firmataria della Legge di Iniziativa Popolare per le Unioni civili