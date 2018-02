Aiuti pubblici per Aerdorica, il 23 Airiminum in Commissione Europea

Aiuti pubblici per Aerdorica, dopo la denuncia depositata lo scorso febbraio, Airiminum il 23 si presenterà in audizione, con i propri legali, davanti alla Commissione europea, per chiarire ulteriormente i motivi per cui la concessione dell’aiuto promesso dalla Regione Marche a Aerdorica S.p.A. provocherebbe una grave distorsione concorrenziale ad AIRiminum 2014 che in una nota stampa ricorda di essere "la prima società a capitale interamente privato a cui è stata conferita la concessione per la gestione totale di un aeroporto internazionale regionale con gara pubblica". L'aiuto di Stato incompatibile su cui Rimini punta il dito sono i 20 milioni di euro che la Regione Marche sarebbe pronta a mettere sul piatto per scongiurare il fallimento di Aerdorica, che ha un’esposizione debitoria di 40 milioni,